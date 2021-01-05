DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 20/28 DE000BLB79G9 BAW/UFN
BAY.LDSBK.IS. 20/28 DE000BLB7933 BAW/UFN
BAY.LDSBK.IS. 20/27 DE000BLB79L9 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 20/28 DE000BLB79G9 BAW/UFN
BAY.LDSBK.IS. 20/28 DE000BLB7933 BAW/UFN
BAY.LDSBK.IS. 20/27 DE000BLB79L9 BAW/UFN
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