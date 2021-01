In den sozialen Medien kursiert ein Schaltbild, das angeblich die Abläufe in einem 5G-Nanochip zeigt. Der Chip soll im Covid-Impfstoff versteckt sein und die Geimpften manipulieren können. Die Coronakrise bietet Nährstoff für eine Vielzahl an Verschwörungstheorien. Einige der krudesten ihrer Art dürften dabei jene sein, die 5G und Covid-19 in einen Zusammenhang bringen. Sollen 5G-Chips im Impfstoff uns alle krank machen? Die Verfechter dieser Theorien gehen davon aus, dass 5G-Nanochips in den Impfstoff gegeben werden und so in den Körper des Impfempfängers gelangen. Einmal dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...