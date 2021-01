Hamburg/Essen (ots) - Morddrohungen von Corona-Leugnern erhält die Leiterin der Notaufnahme der Uniklinik Essen, Dr. Carola Holzner, auf ihrer Facebook-Seite, wo sie als "Doc Caro" über ihre Pandemie-Erfahrungen bloggt. "Beschimpfungen und einen Shitstorm in diesem Ausmaß habe ich nicht erwartet", sagt Holzner bei "19 - die DUB Chefvisite". Viele ließen sich von der Anonymität des Internets zu Beleidigungen verleiten, berichtet die Medizinerin. Sie spüre aber auch einen "unheimlich hohen Informationsbedarf" und erfahre viel Zuspruch. Holzner zeigt sich "irritiert", dass sie als "Covid-Versorgerin an der Front" zunächst keinen Termin für ihre Impfung erhalten habe. Dabei sei medizinisches Personal in der Impfkampagne genauso hoch priorisiert wie die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.Der Offene Brief, den sie deswegen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geschrieben hat, will sie als "Appell und Hilferuf" verstanden wissen. Aus ihrer Sicht mangelt es angesichts der Rolle der Bundesländer bei der Umsetzung der Impfungen an zentraler Koordination: "Einer muss die Großschadenslage managen", fordert Holzner in der Sendung. Eine schnelle Impfung wäre für sie auch ein Zeichen der Wertschätzung: "Wir sind mehr wert als Geklatsche, Schokolade und Streichwurst", sagt Holzner mit Blick auf symbolische Geschenke, die medizinisches Personal statt eines finanziellen Bonus zum Teil erhalten habe.In der Essener Notaufnahme sieht Holzner "trotz Lockdowns keine Entlastung". Klinikchef Professor Jochen Werner betont, dass die aktuellen RKI-Daten durch die Feiertage verzerrt seien. So habe es "zwei Tage etwas weniger Todesfälle" gegeben - nun aber meldet das RKI bundesweit weitere 944 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus sowie 11.897 Neuinfektionen, 995 weniger als am Dienstag der Vorwoche. Im Uniklinikum Essen werden weiterhin über 130 Covid-19-Patienten versorgt, 44 davon liegen auf der Intensivstation. Seit gestern sind dort zwei weitere Menschen am oder mit dem Coronavirus verstorben.Bei "19 - die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet - in nur 19 Minuten. Talk-Gäste am Mittwoch, den 6. Januar: Marvin Droste, Medizinstudent an der Uni Duisburg/Essen, und Jonas Miebach, Geschäftsführer der Funeria Trauerhilfe. Start ist wie immer um 10 Uhr - via Zoom kann jeder live dabei sein: Einfach auf diesen Link klicken: https://dub-magazin.de/chefvisite-zoom/Pressekontakt:DUB UNTERNEHMERMagazin für digitale TransformationNina SchürmannTel.: (040) 468832-22E-Mail: leserservice@dub.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102491/4804947