Die vergangenen Tage haben mehr oder weniger quer über das Kryptouniversum explosionsartige Aufwärtsbewegungen gesehen. Die Gründe dafür sind je nach Kryptowährung zum Teil unterschiedlich, aber was diese Aufwärtsbewegung gemeinsam haben, ist ihre Signalstärke.Wenn immer mehr Notenbanken über digitales Zentralbankgeld sinnieren und mehr oder weniger hastige Schritte in diese Richtung unternehmen sowie gleichzeitig permanent über die Abschaffung des Bargeldes gesprochen wird, darf man sich nicht wundern, wenn Institutionen und Personen, welche Ersterem mit Skepsis gegenüberstehen und Letzeres höher schätzen als der bisherige Quasi-Geldmonopolist Staat, sich nach Alternativen umschauen.Und auch wenn die Risiken und Einwände nach wie vor im Raum stehen und real sind, so ist die Macht des Faktischen umso größer, je "alternativloser' diese Alternativen werden! Hierzu gehören auch Edelmetalle, aber eben zumindest in den Augen einer wachsenden Zahl von Marktteilnehmern auch Kryptowährungen.

