(shareribs.com) New York / Toronto 05.01.2020 - Die Aktienmärkte zeigten sich am ersten Handelstag des Jahres überwiegend schwächer. Papiere von Cannabisproduzenten konnten aber teils deutlich zulegen. Die Investoren hoffen auf massive Fortschritte in den USA.Im Rahmen der letzten US-Wahlen am 3. November 2020 wurde in vier US-Bundesstaaten für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. In Arizona, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...