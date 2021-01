FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Porsche SE auf "Halten" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nachrichtenfluss beim Kerninvestment der Porsche Holdinggesellschaft Volkswagen sei in den vergangenen Wochen durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seiner Einschätzung zur Porsche-SE-Vorzugsaktie ändere dies aber nichts. Er rechnet weiter mit einem positiven zwölfmonatigen Gesamtertrag von unter 10 Prozent./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 10:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 11:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAH0038

