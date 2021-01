FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für SAP auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Laurent Daure verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass der Börsengang der US-Tochter Qualtrics, einem Anbieter von Marktforschungssoftware, in den kommenden Wochen erwartet werde. Dies werde helfen, die Schulden des Software-Konzerns abzubauen. Zugleich aber werde der SAP-Konzern auch um diesen künftigen Börsenanteil seines sich am besten entwickelnden Geschäftsbereichs ärmer sein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de