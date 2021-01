Zumindest aus den Schlagzeilen der Börsenpresse war Knaus Tabbert nach dem IPO im September 2020 recht schnell wieder verschwunden. Dabei hatte der Anbieter von Caravans und Reisemobilen in den Investorengesprächen durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Zudem passte die Investmentstory prima in das Corona-bedingt veränderte Reiseverhalten der Menschen, was durch die Neun-Monats-Zahlen ebenfalls unterstrichen wurde. Umso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...