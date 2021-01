DJ Tui-Aktionäre segnen drittes Rettungspaket ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der von der Corona-Krise schwer getroffene Reisekonzern Tui hat sein drittes Stabilisierungspaket in trockenen Tüchern. Die Aktionäre segneten die dazu erforderlichen Maßnahmen auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag ab. Zwar war weniger als die Hälfte des Grundkapitals vertreten, die an der Abstimmung teilnehmenden Aktionäre votierten mit großer Mehrheit für eine Kapitalhöhung über rund 500 Millionen Euro.

Auch dem Recht zum Umtausch einer stillen Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF) in Aktien stimmten sie zu. Die mögliche Beteiligung des Staates an dem Reisekonzern ist auf 25 Prozent plus eine Aktie beschränkt.

Die EU-Kommission hatte das milliardenschwere Rettungspaket am Montagabend genehmigt.

Die Bundesregierung hat Tui in der Corona-Krise zuvor schon zwei Mal unter die Arme gegriffen und vor einer Insolvenz bewahrt. Insgesamt stützt der Staat den Konzern nun mit 4,3 Milliarden Euro, knapp 3 Milliarden davon sind Kredite der Förderbank KfW.

