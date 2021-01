Dell nimmt eine Weltpremiere für sich in Anspruch und kündigt den ersten 40-Zoll-Monitor mit der WUHD-Auflösung 5K2K an. Der bietet 35 Prozent mehr Bildschirmfläche als die populären 32-Zoll-Screens. Am neuen Dell-Monitor mit der Typenbezeichnung U4021QW ist vor allem die ausladende Diagonale in Verbindung mit der gekrümmten Display-Oberfläche im 21:9-Format beachtlich. In Kombination mit einer breiten Vielfalt vorhandener Anschluss-Ports und der Abdeckung von 100 Prozent des sRGB- und 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums kommt dabei ein interessanter, nicht spiegelnder Monitor für ...

