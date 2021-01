FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Einstieg in den Kohleausstieg und die grüne Neuausrichtung nähmen Fahrt auf, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. RWE sei mit seinem Fokus auf Erneuerbare Energien und den guten Perspektiven bei Wasserstoff hervorragend positioniert. Gleichzeitig gehe der mit Entschädigungszahlungen versüßte Kohleausstieg trotz gewisser Unsicherheiten voran. Von der Coronakrise sei der Versorger zudem nur in sehr geringem Ausmaß betroffen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 13:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 13:29 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

