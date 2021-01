Branchenveteran John Foley wird zum Chief Executive Officer ernannt

Die globale Private-Equity-Gesellschaft OpenGate Capital hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäfts zur Herstellung von amphoteren Tensiden (kurz das "Unternehmen") von Solvay (Euronext: SOLB) unterzeichnet hat. Die Akquisition unterliegt zufriedenstellenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat sowie behördlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im Tensidbereich, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von amphoterischen Tensiden liegt, die hauptsächlich in Körperpflege-, Haarpflege- und Reinigungsmitteln verwendet werden. Ungefähr 175 Mitarbeiter sind Teil des Unternehmens, das drei Hauptproduktionsstandorte in University Park (Illinois, USA), Halifax (GB) und Genthin (Deutschland) und ein Umarbeitungsgeschäft in der Türkei umfasst.

Andrew Nikou, Gründer und Chief Executive Officer von OpenGate Capital, kommentierte die Übernahmevereinbarung wie folgt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, von Solvay ausgewählt worden zu sein, um das Geschäft mit amphoteren Tensiden in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir freuen uns darauf, eng mit der Führungsgruppe des Unternehmens zusammenzuarbeiten und ihr dabei zu helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und den weiteren Erfolg voranzutreiben."

Nach Abschluss der Übernahme wird John Foley als Chief Executive Officer des Unternehmens fungieren. Foley ist ein langjähriger Branchenveteran und war Chief Executive Officer bei ORG Chemical Holdings sowie Vorstand und Geschäftsführer für Nordamerika bei Novecare. Foley erklärte: "Ich freue mich darauf, mit dem bestehenden Team zusammenzuarbeiten und seine großartige Arbeit fortzusetzen, freue mich aber auch auf die Zusammenarbeit mit OpenGate, einem auf betriebliche Kontinuität und Kooperation fokussierten Investor. Das Unternehmen hat eine glänzende Zukunft vor sich, und ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen."

"Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unseres Strategieplans, während wir unser Portfolio für Reinigungsmittel und Körperpflege weiter auf Wachstum bei Spezialformulierungen und kundenspezifische Lösungen ausrichten", kommentierte Michael Radossich, Präsident der globalen Geschäftseinheit Novecare von Solvay.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa, durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

