Börsenhandelsplatzbetreiber Lang & Schwarz kann momentan vor Kraft kaum laufen. So kann und muss man wohl die jüngste Meldung interpretieren, in denen L&S vorläufige Zahlen zum 4. Quartal 2020 vorgelegt hat.Danach wurde im L&S-Konzern im 2020er Schlussquartal ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von €28 Mio. erzielt und damit mehr als fünfmal so viel wie im vierten Quartal 2019, als es €5 Mio. waren. Für das Gesamtjahr 2020 ergibt sich somit ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von €82 Mio., das ebenfalls ein ...

