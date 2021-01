Nach einem starken Beginn zum Start ins neue Börsenjahr, hat die Aktie von Gazprom wieder deutlich Federn lassen müssen. Auf bis zu 4,78 Euro, ein Plus von mehr als vier Prozent zum letzten Schlusskurs, waren die Papiere des russischen Energiekonzerns am Montag im Xetra-Handel gestiegen, doch dann ging es wieder auf 4,68 Euro zurück. Der Dienstag begann ebenfalls mit Abschlägen, doch die Gazprom-Aktie fand bei 4,57 Euro zunächst ihren Boden. Die schlechte Stimmung an den Märkten kommt überraschend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...