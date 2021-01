Nachdem sich der deutsche Staat bereits bei Lufthansa beteiligt, steigt er nun auch in großem Stil beim Reisekonzern TUI ein. Da TUI schwer unter den Folgen der Corona-Krise leidet, stimmten die Eigner des Konzerns am Dienstag mit deutlicher Mehrheit einem Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zu. Dadurch ist der Bund in der Lage sich mit bis zu 25 Prozent sowie einem Anteilsschein bei TUI einzusteigen. TUI-Anleger stimmen staatlicher ...

