KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem gegen eine Virus-Variante aus Großbritannien verschärft Dänemark noch einmal seine Corona-Maßnahmen. Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl für Zusammenkünfte werde von Mittwoch an von zehn auf fünf Personen herabgesetzt, gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen bekannt. Soziale Kontakte sollten so weit wie möglich begrenzt und Menschen außerhalb des eigenen Hausstands vorübergehend nicht mehr getroffen werden. Einkaufen solle man ausschließlich alleine und nur, wenn dies dringend notwendig sei. Die nächsten Monate würden die schwersten der gesamten Pandemie.

"Nur fünf Tage nach Beginn des neuen Jahres stehen wir wieder hier. Eine neue und beunruhigende Mutation des Coronavirus hat uns getroffen", sagte Frederiksen angesichts einer Corona-Variante, die zunächst in England aufgetreten und auch in Dänemark nachgewiesen worden ist. Diese Variante verbreite sich in Dänemark und in weiten Teilen Europas und der USA. Die Corona-Risikobewertung werde von Stufe 4 auf das höchste Niveau 5 angehoben.

Bereits seit Weihnachten befindet sich Dänemark im Lockdown. Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten, Lebensmittelläden und Apotheken sind seit dem 25. Dezember dicht. Einkaufszentren, Friseure, Restaurants, Kneipen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen mussten bereits zuvor schließen./trs/DP/nas