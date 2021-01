Plug Power hat gestern keinen guten Start ins neue Jahr erwischt. Rund fünf Prozent ging es abwärts. Am Dienstag scheint - zumindest im frühen US-Handel - die Aktie wieder gen Norden aufzubrechen. Charttechnisch sind die Aussichten für 2021 weiter gut. Auch Joe Biden ist ein großer Hoffnungsträger. Und: Anleger sollten sich unbedingt einen Termin in ihren Börsenkalender eintragen.So hat der neue US-Präsident den Klimaschutz für seine Amtszeit, die am 21. Januar beginnt, als ein Schwerpunktthema ...

