Die Weihnachts- bzw. Jahresend-Rallyes führten im Dezember zu neuen All-Time-Highs bei Dax und Dow Jones. Dabei knüpften unsere vom BOTSI-Advisor gesteuerten Musterdepots an den starken November an und legten durchwegs kräftig zu. Monats-Spitzenreiter waren die boerse.de-Signale Aktien Deutschland, die im Dezember mit +10,8% mehr als drei Mal so viel gewannen, als der Dax (+3,2%)....

Den vollständigen Artikel lesen ...