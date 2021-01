Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US3982311009 INDUS Realty Trust Inc. 05.01.2021 US45580R1032 INDUS Realty Trust Inc. 06.01.2021 Tausch 1:1

US02362F3029 Enveric Biosciences Inc. 05.01.2021 US29405E1091 Enveric Biosciences Inc. 06.01.2021 Tausch 4:1

US6370711011 NOV Inc. 05.01.2021 US62955J1034 NOV Inc. 06.01.2021 Tausch 1:1

CA83615X1006 Source Energy Services Ltd. 05.01.2021 CA83615X4075 Source Energy Services Ltd. 06.01.2021 Tausch 12:1

US2538277037 Digirad Corp. 05.01.2021 US85513Q1031 Digirad Corp. 06.01.2021 Tausch 1:1

