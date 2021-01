DJ Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Corona-Sorgen dominieren

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wie auch an den europäischen Nachbarbörsen die weiter grassierende Corona-Pandemie die Stimmung bestimmt. Dafür sorgte, dass in Großbritannien ein harter sechswöchiger Lockdown verkündet wurde und sich eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland mit teils noch schärferen Regeln abzeichnete.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.694 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,54 (Montag: 42,48) Millionen Aktien.

Während sich die Finanzwerte UBS, Credit Suisse, Swiss Life und Swiss Re unter den Gewinneraktien im SMI fanden, gaben die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle um bis zu 1,2 Prozent nach.

Tagessieger waren Lonza mit einem Plus von 1,7 Prozent. Die am Vortag sehr festen Sika kamen um 0,1 Prozent zurück auf 248,50 Franken, nachdem bekannt geworden war, dass die Credit Suisse das Kursziel auf 260 von 240 Franken erhöht hat und die Aktie weiter mit "Outperform" einstuft. Givaudan - am Vortag ebenfalls weit vorne unter den Gewinnern - waren mit einem Minus von 1,4 Prozent diesmal das Schlusslicht.

Lafargeholcim verbesserten sich um 0,4 Prozent. Hier sorgte ein Bloomberg-Bericht für etwas Fantasie, dass das Unternehmen vor der Übernahme der Bridgestone-Tochter Firestone Building Products stehen soll. Nach Meinung der Analysten der Citigroup, würde eine Ausweitung in den Bereich energiesparender Produkte dem Zementhersteller mittelfristig mehr Preismacht verschaffen als das reine Zementgeschäft.

Dufry profitierten mit einem Plus von 0,3 Prozent nur leicht von einer Kooperation mit Hainan Development Holdings zur Entwicklung des Geschäfts mit zollfreien Produkten.

