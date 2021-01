Dell hat heute drei Monitore vorgestellt, die speziell für Videokonferenzen konzipiert sind. Sie verfügen über eine versenkbare Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einen Button für Microsoft Teams. Die drei neuen Dell-Monitore C2422HE, C2722DE und C3422WE mit 24, 27 und 34 Zoll bedienen eine Zielgruppe, die es vor der Coronakrise zumindest nicht in dieser Größe gegeben hat. Denn die drei Neuvorstellungen sind Spezialisten für die mittlerweile omnipräsenten Videokonferenzen. Neue Skill: An Videokonferenzen teilnehmen oder sie sogar starten Da nun beinahe jeder Büro-Arbeiter zur Teilnahme an...

