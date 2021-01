Irritierende Übereinstimmung: Selten zuvor war sich die Mehrheit der Finanzexperten bei der Jahresprognose 2021 so einig. Mehrheitlich gehen Sie davon aus, dass 2021 uns eine Fortsetzung des fulminanten Börsenaufschwungs der letzten neun Monate bescheren wird. Die Gründe, die die Experten dafür nennen, ähneln sich sehr. Und fast allen ist gemeinsam, dass von Risiken nicht viel die Rede ist. Dabei gibt es durchaus Gefahren, und sie können die Hausse immer wieder unterbrechen oder gar gefährden. Wo aber lauern Risiken? Klar, die Grundvoraussetzungen für eine Fortsetzung des Kursaufschwungs sind hervorragend: Noch nie war die Finanzpolitik auf der ganzen Welt so expansiv wie derzeit. Noch nie haben die Notenbanken weltweit so viel Geld zum Nulltarif über Wirtschaft und Finanzmärkte ausgeschüttet. Zu diesen beiden Faktoren kommt die Erwartung hinzu, dass die beginnenden Impfungen das Ende der Pandemie im Jahresverlauf einleiten. Da sich zudem bei Verbrauchern und Unternehmen ein enormer Nachholbedarf aufgestaut hat, scheint eine im Jahresverlauf kräftig werdende Erholung der Konjunktur vorgezeichnet. Das treibt die Aktienkurse, zumal Zinsanlagen noch für lange Zeit kaum Erträge oder gar negative bringen und damit als Rendite-Konkurrenz zu Aktien weitgehend ausfallen. Der Optimismus in der Jahresprognose 2021 ist nicht zu bremsen Der Boden für ein neues Jahr der Aktie scheint also bestens vorbereitet. Zumindest in der Theorie. Das sehen immer mehr Anleger so, private ebenso wie die marktbestimmenden institutionellen Investoren. Die starken Zuflüsse in Aktien-ETF und -Fonds belegen das, ebenso die viel beachteten monatlichen Umfragen der Bank of America bei den wichtigsten internationalen Fondsmanagern. Sie zeigten im Dezember den ...

