First Solar in Schwierigkeiten: Die Aktie des US-Solarunternehmens geht am Dienstag in den freien Fall über, verliert in der Spitze zehn Prozent und zählt damit zu den größten Verlierern an der Wall Street. Der Grund für den Sturz des Überfliegers, der zuletzt auf den höchsten Stand seit bald zehn Jahren gestiegen war, ist wenig schmeichelhaft.Goldman Sachs streicht First Solar von seiner Conviction Buy List. Das allein reicht in der Regel, um Anleger zu verunsichern. Dass Analyst Brian Lee sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...