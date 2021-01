Der Renault Zoe war 2020 das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Der französische Autobauer verbuchte dabei eine Verdreifachung der Zulassungszahlen bei seinem Stromer. Schon im vergangenen Jahr stand der Renault Zoe mit insgesamt 9.431 verkauften Fahrzeugen an der Spitze des Elektroauto-Rankings in Deutschland. 2020 konnte Renault die Zoe-Verkäufe hierzulande verdreifachen: 30.381 Zulassungen meldete das Unternehmen für seinen populären Stromer. Damit wurden allein im vergangenen Jahr mehr Zoe-Fahrzeuge verkauft als in den Jahren 2013 bis 2019 zusammen. Zoe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...