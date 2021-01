Die Achterbahnfahrt an den Aktienbörsen ging auch heute weiter. Der DAX hatte bis in den frühen Nachmittag an der sich verschärfenden Corona-Nachrichtenlage und der zu erwartenden Verschärfung und Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen zu leiden. Zum Handelsschluss lag der DAX 76 Punkte bzw. 0,55 % im Minus.Die Erholung, die im frühen Handel an der Wall Street etwas Fahrt aufgenommen hatte, kam für den DAX allerdings zu spät. Der Dow Jones Industrial liegt aktuell 0,5 % bzw. 150 Punkte im Plus und steht bei 30.370 Punkten. Die Marktteilnehmer schauen weiter gebannt auf die Senats-Nachwahlen im US-Bundesstaat Georgia, aber auch auf die weiter steigenden Corona-Fallzahlen, welche nach dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Biden die Basis für eine deutliche Verschärfung des Lockdowns sein könnten.

