QUEBEC CITY, Jan. 06, 2021, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, freut sich, die Ernennung von Carl-Peter Forster in den Vorstand bekanntzugeben. Die neue Zusammensetzung sorgt für mehr Diversität und ein erweitertes Erfahrungsspektrum des Vorstands.



Carl-Peter Forster hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Bonn und einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik von der Technischen Universität München.

Carl-Peter verfügt über umfassende Erfahrungen im höheren Management der Automobilindustrie und war für Marken wie die BMW AG in München tätig, wo er verschiedene Positionen innehatte, unter anderem als Vice-President. Zudem war er Managing Director von BMW Südafrika und bis 2000 als Vorstandsmitglied der BMW AG für die globale Fertigung verantwortlich. Zwischen 2001 und 2009 war Carl-Peter Managing Director 0der Adam Opel AG, dann ab 2006 Präsident und CEO von General Motors Europe und Mitglied des Global Automotive Strategy Board von GM. Von 2010 bis 2011 war er Group CEO von Tata Motors (zu denen auch Jaguar Land Rover gehörte).

Seit 2013 ist Carl-Peter als Sonderberater des Vorsitzenden der Geely Gruppe tätig und bekleidete zudem Vorstandsfunktionen bei der Volvo Cars Group in Göteborg (Schweden), der Geely Automobile Holdings Ltd. (Hongkong) sowie bei CEVT (dem Geely Engineering Center in Göteborg). Darüber hinaus war er bis 2019 Vorsitzender der London Electric Vehicle Company (ehemals London Taxi Company). Neben seiner Funktion als Vorstandsmitglied für LeddarTech ist Carl-Peter derzeit Vorsitzender der Chemring Plc, Vorsitzender des Aktionärsausschusses der Hella KGaA und Vorstandsmitglied bei IMI Plc, Babcock Plc, The Mobility House AG, Gordon Murray Design Ltd., Kinexon GmbH, Clear Motion Ltd. Und Envisics Ltd.

"Der Vorstand von LeddarTech freut sich sehr, Carl-Peter Forster im Team von LeddarTech begrüßen zu dürfen", erklärt Michel Brûlé, Vorstandsvorsitzender von LeddarTech. "Als Führungskraft bei einigen der weltweit größten Automobilunternehmen bringt Carl-Peter einen immensen Erfahrungsschatz mit. Carl-Peters umfangreiche Erfahrung in der Automobilindustrie sowie in ADAS- und AD-Technologieunternehmen ist für LeddarTech ein enormer Gewinn", so Brûlé abschließend.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

