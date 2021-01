DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Januar

=== 08:00 DE/Destatis, öffentlicher Gesamthaushalt 9 Monate *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 92 zuvor: 90 *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Dezember 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 45,0 zuvor: 39,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 38,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,7 zuvor: 46,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 41,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 45,3 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg und Hessen Dezember *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 47,6 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/-2,0% gg Vj 11:00 DE/FDP, Dreikönigstreffen (digital) 11:30 DE/CSU-Landesgruppe im Bundestag, Klausurtagung (bis 7.1.), Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/-0,6% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +60.000 Stellen zuvor: +307.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 58,4 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. Dezember *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Beratungen mit den Ministern Spahn, Braun, Altmaier und Scholz zur Beschaffung von Impfstoff gegen das Coronavirus, Berlin *** - EU/Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), Beratungen (per Videokonferenz) über Zulassung des Corona-Impfstoffes von Moderna Inc *** - US/Kongress, Sitzung zur endgültigen Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl, Washington - Börsenfeiertag in Schweden und Finnland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 00:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.