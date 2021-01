DGAP-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Personalie

Hypoport SE: Neuer Leiter für B2B Ratenkredit-Geschäft im Hypoport Netzwerk



06.01.2021 / 07:05

Neuer Leiter für B2B Ratenkredit-Geschäft im Hypoport Netzwerk Berlin, 06. Januar 2021: Die Hypoport Gruppe baut ihre Vertriebskraft im Bereich B2B Ratenkredit aus: Ab Februar 2021 wird Thomas Teuber die Aktivitäten von Hypoport in diesem Geschäftsfeld leiten. Herr Teuber war die letzten zwölf Jahre für die DKB Deutsche Kreditbank AG führend tätig. Hiervon hat er zuletzt über fünf Jahre als Geschäftsleiter der SKG BANK das Kompetenzzentrum Ratenkredit der DKB verantwortet. Bereits vor seiner Zeit bei der DKB ist sein beruflicher Werdegang durch das Zusammenspiel von Ratenkrediten und Technologie in verschiedenen Positionen bei der heutigen Consors Finanz (BNP Paribas) geprägt. Für Thomas Teuber ist die neue Tätigkeit bei Hypoport ein logischer Schritt: "In den letzten 25 Jahren habe ich auf Bankenseite durch Technologie gestütztes Ratenkreditgeschäft verantwortet. Nun biete ich anderen Banken meine Erfahrungen bei der Einführung und Nutzung von Plattformtechnologie für genau diesen Bereich an." Ronald Slabke, CEO von Hypoport betont die Breite des Wachstumspotenzials für die Produktgruppe Ratenkredit: "Das Produkt Ratenkredit gibt es erst seit einigen Jahren in unserem Segment Kreditplattform. Mit Thomas Teuber verstärken wir nun unsere B2B Vertriebsaktivität in Richtung Banken. Das gilt für Europace als anzuwendende Plattform bei den privaten Banken ebenso wie bespielsweise für FINMAS in dem regionalen Bankenverbund der Sparkassen."

Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt über 750 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 7 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten. Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien. Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem wird dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten. Kontakt Jan H. Pahl

Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin www.hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

06.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

