Auf das Gesamtjahr gerechnet sieht es für Volkswagen auf dem US-Markt noch schlecht aus - doch im vierten Quartal hat sich der größte deutsche Autobauer kräftig erholen können. Das könnte den jungen Aufwärtstrend der Aktie am Leben halten.Denn im vierten Quartal brachte Volkswagen in den USA 94.330 Autos mit dem VW-Logo an die Kunden, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Das SUV-Segment kurbelte die Verkäufe stark an, während die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen schwächelte. Insgesamt litt das Geschäft ...

