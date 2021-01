In der letzten Analyse zu Aixtron vom 18. Dezember 2020: "Aixtron: Es läuft rund" wurde rechtzeitig auf einen bevorstehenden Ausbruch über die Hürde von 12,90 Euro hingewiesen, erstes Ziel stellte die Marke von rund 15,00 dar. An diese hat sich Aixtron in dieser Woche herangepirscht, die Aktie scheint aber keinerlei Ermüdungstendenzen vorzuweisen. Trotzdem könnte es jetzt nicht schaden, Stopps merklich nachzuziehen, ein frisches Long-Engagement wird aber erst oberhalb der bevorstehenden Hürde als sinnvoll erachtet.

Rücksetzer einplanen

Zunächst einmal sollte eine Anpassung bei bestehenden ...

