Darum geht's im Interview: In der Corona-Krise haben viele neue Anleger den Weg an die Börse gefunden. Doch noch immer hält sich bei vielen das Vorurteil - Börse ist nur für Zocker! Warum das nicht so ist, wie Stiftungen im turbulenten Marktumfeld agieren und mit welchen Wertpapieren Anlegern am besten starten verrät Finanz-Experte Michael Bloss im Interview.