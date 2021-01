DJ EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem leichteren Start dreht der DAX-Future am Mittwoch im Verlauf ins Plus. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Demokraten bei den Stichwahlen um die zwei Senatsmandate im US-Bundesstaat Georgia laut US-Medien einen ersten Erfolg erzielt haben. Der demokratische Herausforderer Raphael Warnock setzte sich bei der Abstimmung gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durch, wie die TV-Sender CNN, CBS und NBC berichteten. Der Ausgang der zweiten Stichwahl entscheidet nun darüber, ob die Republikanische Partei des scheidenden Präsidenten Donald Trump im Senat in der Mehrheit bleibt oder dort die Demokraten des künftigen Präsidenten Joe Biden die Oberhand erlangen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 53 auf 13.745 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.753 und das Tagestief bei 13.621 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.411 Kontrakte.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2021 02:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.