Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy debütiert an den regulierten Märkten der Warschauer und Prager Börsen

- Vor der Notierung an den regulierten Märkten wurden die Aktien von Photon Energy in den nicht regulierten Segmenten der Warschauer bzw. der Prager Börse, NewConnect und am Free Market, gehandelt.- Das Unternehmen geht davon aus, dass die Notierungen dazu beitragen werden, die Handelsliquidität zu stimulieren und die Investorenbasis des Unternehmens zu diversifizieren. Die Börsennotierungen sind nicht mit der Ausgabe neuer Aktien verbunden. - Die Aktien der Gesellschaft ...

