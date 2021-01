NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche SE von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 68 Euro angehoben. Die Anhebung resultiere aus seiner positiven Sicht auf das Kerninvestment der Porsche Holdinggesellschaft Volkswagen (VW), schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Kursziel für die Porsche-Aktie impliziere zugleich einen Abschlag von 30 Prozent auf den Anteil von Porsche an VW, bezogen auf das VW-Kursziel von 180 Euro./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 16:32 / UTC

