Dresden (ots) - Der Blick auf die finanzielle Situation im Alter wirft für viele von uns eine Menge Fragen auf, da das aktuelle und zukünftige Rentenniveau einiges an Eigeninitiative erforderlich macht, um die sogenannte Versorgungslücke adäquat zu schließen. Eine Sicherheit aus Sachwerten gilt bis heute als bestmögliche Alternative, um fehlende finanzielle Möglichkeiten auszugleichen, und um ein beruhigendes Finanzpolster aufzubauen.Im historischen Rückblick zeigt sich, dass über Jahre und Jahrzehnte die Wertentwicklung von Sach- gegenüber Geldwerten einen deutlich besseren Zuwachs zu verzeichnen haben, außerdem bieten sie ein wesentlich höheres Potenzial an materieller Sicherheit. Um wertbeständige Investitionen zu planen und umzusetzen, gibt es Finanz-Experten wie die Vorsorge-Spezialisten der Competent Investment aus Dresden (http://www.mitteldeutsches-journal.com/2020/06/05/competent-investment-management-altersvorsorge-in-krisenzeiten/), deren Spezialgebiet die Optimierung der aktuellen und zukünftigen finanziellen Situation von Kunden ist. Das Unternehmen bildet seine Mitarbeiter*innen so aus, dass diese in ganzheitlicher Analyse von Anspruch, Möglichkeit und finanzieller Wirklichkeit das Kundenprofil in Relation zum Zeitfenster und Bedarf extrahieren, um daraus ein strategisches Langzeit-Konzept mit dauerhafter finanzieller Absicherung zu entwickeln. Das gelingt dem sächsischen Vorsorgespezialisten bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich und sorgt für lang andauernde Kundenbindungen und exzellente Referenzen. Wichtige Aspekte im Ringen um den Zuspruch von Klienten, die alle den Wunsch haben, gegenüber unerwarteten Überraschungen bei Renteneintritt abgesichert zu sein.Clevere Geldanlage und fundiertes Money-Management sind kein Hexenwerk, sondern qualifizieren einen Finanzspezialisten wie Competent Investment dazu, dem Anspruch der hilfesuchenden Mandanten mit gezielten Finanzstrategien zu entsprechen und das gute Gefühl zu vermitteln, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Der Sachwerte-Spezialist kennt die Bedeutung von soliden Absicherungsstrategien, die Vermögen sichern und einer Kapitalvernichtung entgegenwirken. Diese gewinnen besonders in Hinblick auf die Rentenzeit bzw. den Renteneintritt einzelner Arbeitnehmer an Bedeutung, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass fehlendes Kapital zwischen letztem Gehalt und monatlicher Rentenzahlung ergänzt wird. Der Lebensstandard kann in vielen Fällen nicht mehr gehalten werden, wenn nicht ein zusätzliches Finanzpolster die geringeren Zahlungen der Rentenkasse ausgleichen. Sachwerte bilden eine gesunde Grundlage hierfür, weil sie sowohl wertbeständig sind als auch keinen oder nur geringen Wertschwankungen- bzw. Verlusten ausgesetzt sind. Ob Edelmetalle, andere Sachwerte, Grundstücke oder auch Kunst und Oldtimer: Sachwertinvestments haben eine hohe Beständigkeit und bieten oft einen guten Gegenwert zu risikobehafteten Kapitalanlagen. Competent Investment-Geschäftsführer Sven Thieme kann aus langer Erfahrung heraus konstatieren, dass es kaum Besseres gibt, als durch den Erwerb einer Immobilie im jüngeren Lebensalter sich mietfreies Wohnen im Rentenalter zu sichern. Mindestens ein Drittel der monatlichen Fixkosten fallen somit weg und schaffen große finanzielle Freiräume, die andere nicht haben. "Wer seine finanzielle Situation im Ruhestand nicht unterschätzt sondern richtig interpretiert, dem können wir mit einem gezielten Vorsorgekonzept weiterhelfen. Dafür steht unsere mehr als 10-jährige Expertise", so der Competent Investment-Chef.