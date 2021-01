Im Zuge der Pandemie sind der Gold-, der Platin- und der Silberpreis stark angestiegen. Diese Edelmetalle spielen in der Medizin eine zunehmend wichtige Rolle.Anleger stürzten sich auf Edelmetalle als sicheren Hafen. Doch neben der finanziellen Schutzfunktion dient etwa Silber zum Nachweis des Covid-19-Virus. Silber- und Goldnanopartikel werden in serologischen Tests, eine Art Bluttest, verwendet. Auch in einigen Masken wird Silber verwendet.Im Gesundheitswesen ist der Trend erkennbar immer mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...