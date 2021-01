Die verlängerten und teils verschärften Lockdown-Maßnahmen in Deutschland scheinen die Aktienanleger zur Wochenmitte nur wenig aus der Ruhe zu bringen. Nach seinem Vortagesrücksetzer holte der DAX in den ersten Minuten nach dem Start zunächst auf, fiel dann aber ins Minus. Allerdings hielten sich die Verluste mit 0,2 Prozent auf 13.625,98 Punkte in Grenzen.Der MDAX fällt derzeit um 0,4 Prozent auf 30.937,33 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es leicht nach oben.Anleger warten ...

