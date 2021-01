In der Ausgabe vom 03.01.2021 hat das Handelsblatt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer interviewt. In dem Interview spricht sie davon, die Lebensarbeitszeit bald für künftige Generationen zu verlängern. Auch der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert eine längere Lebensarbeitszeit. In Deutschland betrug der Wert für die Lebensarbeitszeit in 2019 schon 39,1 Jahre. Zum Vergleich, in 2009 betrug die gleiche Zahl noch 36,6 Jahre. Ein Anstieg von 2,5 Jahren in zehn Jahren. Manche werden jubeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...