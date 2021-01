Das erst am Montag erreichte Rekordhoch der Digitalwährung Bitcoin wurde erneut übertroffen. Erstmals in der Geschichte stieg der Kurs auf einen Wert von über 35.000 US-Dollar an. Die Digitalwährung Bitcoin setzt ihren von heftigen Kursschwankungen begleiteten Höhenflug fort. Am Mittwoch stieg der Wert einer Einheit erstmals auf mehr als 35.000 Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Höchststand von 35.879 Dollar markiert. Damit wurde das jüngste Rekordhoch vom Montag klar übertroffen. Der Kurs der nach Marktanteilen mit Abstand größten Kryptowährung steigt ...

