Der in Chicago gehandelte Mais Future erreichte gestern bei 497,75 Cent pro Scheffel den höchsten Stand seit 2014. Unglaubliche 54 Prozent hat der Preis seit August 2020 bis Jahresende zugelegt, alleine in der zweiten Dezember Hälfte waren es fast 15 Prozent. Der Kursanstieg wird einerseits von der Nachfrage nach Futtermais aus China, andererseits wegen der anhaltenden Trockenheit in Südamerika angetrieben. Jahrelang hat sich der Mais Future in einer Trading Range bewegt aus der er nun ausgebrochen ...

