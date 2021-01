Uran ist tot. Immerhin vollzieht Deutschland den Ausstieg aus der Kernenergie. Doch Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. In anderen Ländern werden nach wie vor Atomkraftwerke gebaut. In China beispielsweise, aber auch in den USA. Dort will man sogar eine strategische Uranreserve anlegen. Und das beflügelt die Fantasie der Anleger. Die Uranaktien haussieren seit Wochen. Das verwunderliche: Die Hausse spiegelt sich aktuell noch nicht beim Uranpreis wider: Der verharrt bei rund 30 Dollar je Pfund.

