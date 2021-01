Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte hätten gegenüber dem breiteren Markt im November überdurchschnittliche Renditen erzielt. Erstens hätten sich die Aktienmärkte einer der stärksten monatlichen Entwicklungen in diesem Jahr erfreut, nachdem drei pharmazeutische Unternehmen überraschend gute Studienergebnisse zu Impfstoffen vorgelegt hätten. Hoffnungen auf ein unerwartet baldiges Ende der Pandemie hätten diejenigen Unternehmen unterstützt, die von den verschiedenen Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung am meisten betroffen seien. ...

