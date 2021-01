Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach einem eher besinnlichen Jahresausklang scheint das neue Jahr zumindest für Trendwerte nahtlos an 2020 anzuschließen, so die Deutsche Börse AG.Anleger würden derzeit laut Andreas Schröer von Lang & Schwarz besonders häufig zu ETFs mit Bezug zum S&P Global Clean Energy (ISIN IE00B1XNHC34/ WKN A0MW0M), S&P Global Water (ISIN IE00B1TXK627/ WKN A0MM0S) und Elwood Blockchain Global Equity (ISIN IE00BGBN6P67/ WKN A2PA3S) greifen. "Sehr stark gefragt sind auch Bitcoin-Tracker (ISIN DE000A28M8D0/ WKN A28M8D)." Die Kryptowährung habe am Sonntag fast die Marke von 35.000 US-Dollar erreicht, bevor es wieder bergab gegangen sei. Aktuell koste ein Bitcoin 31.460 US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...