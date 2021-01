DJ Laschet strebt Kanzleramt an

BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält sich für den geeignetsten Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel und will nach einer Wahl zum CDU-Vorsitzenden keinen Bruch mit der Politik der CDU-Politikerin. Im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Stern machte Laschet deutlich, dass er sich die Nachfolge Merkels als Kanzler nicht nur zutraue, sondern auch von den Bewerbern am besten geeignet sei, ihre Politik fortzusetzen.

"Ein Bruch mit Angela Merkel wäre exakt das falsche Signal", sagte er in einem vorab veröffentlichten Bericht. Laschet und seine Mitbewerber, der frühere Unionsfraktionschef und Merkel-Rivale Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen, stellen sich auf dem Digitalparteitag am 16. Januar zur Wahl. In jüngsten Umfragen liegen Merz und Röttgen klar vor Laschet.

Laschet zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass die 1.001 Delegierten der CDU nach Kriterien entscheiden würden, die für ihn sprächen: "Wer hat schon einmal eine Wahl gewonnen, wer hat schon einmal eine Regierung geführt, wer weiß, worauf es ankommt, um Menschen zusammenzuführen." In all diesen Punkten sieht sich Laschet klar in Front.

Der NRW-Regierungschef sagte zudem, dass er bei der Bundestagswahl im September nicht die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz, sondern die Grünen als die größte Herausforderung sieht. Die Union dürfe im Wahlkampf aber auch die AfD nicht aus dem Blick verlieren. "Da ist eine knallharte Abgrenzung erforderlich."

January 06, 2021

