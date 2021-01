Die Ölpreise sind am späten Mittwochvormittag weiter gestiegen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 54,02 Dollar und damit 0,80 Prozent mehr als zuletzt am Vortag. Der Preis für die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg etwas moderater um 0,42 Prozent auf 49,97 Dollar.Damit erreichten die Ölpreise den höchsten Stand seit rund zehn Monaten. Bereits am Vortag ...

