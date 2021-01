Zollikerberg (ots) - Zum ersten Mal erblickten im Spital Zollikerberg mehr als 2'300 Neugeborene das Licht der Welt, so viele wie noch nie. Mit genau 2'353 Geburten ist dies ein Anstieg zum vergangenen Jahr um 7 Prozent. Seit fünf Jahren konnte das Spital Zollikerberg bereits jeweils über 2'000 Geburten in der Frauenklinik verzeichnen. Damit betreibt das Spital seit Jahren eine der stärksten Geburtskliniken der Schweiz.Das Spital Zollikerberg erfreut sich seit vielen Jahren immer grösserer Beliebtheit bei den werdenden Müttern, dies zeigen die steigenden Geburten im Haus seit Jahren. Das 2000. Baby in 2020 kam bereits am 6. November zur Welt. Die geburtenstärksten Monate waren Mai, April und August. Mit Elia Marino freuen wir uns sehr mit den Eltern über das erste im Spital Zollikerberg geborene Baby im neuen Jahr.Wie lässt sich der Geburtenrekord erklären? Pia Schnitzler, Klinikleiterin der Frauenklinik, sagt: "Es spricht sich offenbar herum, dass wir seit Jahren eine sehr beliebte Geburtsklinik führen. Die Rückmeldungen der Gebärenden zeigen, dass sie von unseren Fachpersonen sehr kompetent aber auch besonders empathisch betreut werden. Auch die unmittelbare Nähe zur Neonatologie wird geschätzt, sollte sie doch in Anspruch genommen werden müssen. Kompetenz, Sicherheit und Herzlichkeit stehen also bei unseren Gebärenden und uns klar im Fokus."Personell wird der grossen Beliebtheit der Geburtsklinik Rechnung getragen, indem Frau Dr. med. Barbara Blöchlinger-Wegmann als neue Chefärztin Klinikbereich Geburtshilfe diesen Bereich seit 1. Januar hauptverantwortlich leitet. Mit ihren langjährigen Erfahrungen wird sie die Geburtshilfe des Spitals Zollikerberg einen weiteren Schritt voranbringen, indem sie sich dem Ausbau des Angebots und der Qualitätssicherung widmet.Die in 2017 neu eröffnete Gebärabteilung mit sechs Gebärzimmern und besonders kurzen Wegen ist insbesondere für eine hohe Sicherheit von Mutter und Kind ausgelegt: Der Notfall-Operationssaal und ein Reanimationsraum für Neugeborene sind in die Gebärabteilung integriert. Die Neonatologie ist direkt mit der Gebärabteilung verbunden, so dass im Bedarfsfall die Neugeborenen noch schneller dorthin verlegt werden können. Die Räumlichkeiten der Gebärabteilung und der Maternité sind grosszügig und elternfreundlich gestaltet. Die komfortablen Zimmer auf der Maternité sind alle zum Park ausgerichtet und haben direkten Zugang zu einem eigenen Gartensitzplatz.Weitere Informationen zu unserem Angebot zur Geburt finden Sie unterwww.spitalzollikerberg.ch/geburt (http://www.spitalzollikerberg.ch/geburt)Pressekontakt:Spital ZollikerbergAnke SchrammVerantwortliche Marketing und KommunikationT +41 (0)44 397 32 51E-Mail: medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100862567