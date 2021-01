Die Solvay-Gruppe hat vereinbart, ihr nordamerikanisches und europäisches Geschäft mit amphoteren Tensiden an OpenGate Capital zu verkaufen, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles. Der Verkauf umfasst die drei Hauptproduktionsstandorte zur Unterstützung der amphoteren Produktlinien in University Park, Illinois (USA), Genthin, Deutschland, Halifax, Großbritannien, sowie ein Tolling-Geschäft ...

