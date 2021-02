Hamburg (ots) - Die aktuelle "Nordlichter"-Ausschreibung hat einen echten Nerv getroffen: Gut 250 norddeutsche Autor*innen, Regisseur*innen und Produzent*innen haben sich am Donnerstag, 4. Februar, bei zwei virtuellen Veranstaltungen über die aktuelle Nachwuchs-Staffel von nordmedia, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und NDR informiert. Die neue "Nordlichter"-Ausschreibung widmet sich dem Format "Mini-Serie". Bewerben können sich Filmschaffende noch bis zum 28. Februar.Neben den Vertretern der drei Institutionen - Helge Albers, Christian Granderath und Thomas Schäffer - schaltete sich auch der Hamburger Filmemacher Özgür Yildirim ("Chiko", "4 Blocks") dazu. Er wird erstmals eine Mentorenschaft bei den "Nordlichtern" übernehmen und die Filmschaffenden, die ausgewählt werden, künstlerisch begleiten. "Für das Filmemachen braucht man viel Leidenschaft", sagt Yildirim und er freue sich auf die Chance, die jungen Filmschaffenden und ihre Stoffideen kennen zu lernen.NDR Fernsehfilmchef Christian Granderath ergänzt: "Wir freuen uns auf wilde und ungewöhnliche Serien-Projekte, mit denen die 'Nordlichter' den TV-Himmel zum Leuchten bringen!" FFHSH-Chef Helge Albers fährt fort: "Toll, dass so viele Nachwuchs-Filmer*innen sich für unsere neue Ausschreibung interessieren. Wir hoffen auf viele spannende und innovative Serienideen." "Ein starkes Angebot trifft auf große Resonanz in der norddeutschen Filmszene - wunderbar. Wir freuen uns auf mutige und kraftvolle Serienkonzepte", so Thomas Schäffer, Geschäftsführer der nordmedia.Die Serien, die für die Nachwuchsreihe "Nordlichter" entstehen, werden im NDR Fernsehen und in der ARD-Mediathek gezeigt. Nähere Informationen können auf den Webseiten der Förderinstitutionen abgerufen werden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4831529