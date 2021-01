Google hat große Pläne für seine Überwachungskameras: Nachdem die Nest Cam IQ Outdoor aus dem Programm genommen wurde, sollen noch in diesem Jahr neue Sicherheitskameras folgen. Genau wie Amazon und Apple will auch Google unseren Alltag mithilfe diverser Smart Devices vereinfachen. Neben Smartphones und Smartspeakern gehören dazu auch Überwachungskameras für innen und außen, die Alarm schlagen, sobald ihnen etwas vor die Linse kommt, das da nicht hingehört. In Googles Fall sind das die Nest Cam genannten Kameras. Ihnen will Google in diesem Jahr ein gehöriges Upgrade ...

