Hamburg, 06. Januar 2021 (pta012/06.01.2021/11:33) - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA erweitert ihr Investmentportfolio durch ein Investment in das DAO MAKER Projekt. Hierzu wurde im Rahmen eines SAFT-Investments (Simple Agreement for Future Token) das Recht auf den Bezug künftiger Utility-Token erworben.

DAO MAKER fokussiert sich auf die Förderung von dezentralen selbstverwalteten Orga-nismen, sogenannten DAOs (Decentralized Autonomous Organisations) und begleitet als Inkubator und Technologieplattform die Implementierung von Blockchain-Anwendungen und tokenisierter Produkte. Hierzu unterstützt das in Prag ansässige DAO MAKER Team nicht nur den Aufbau von Projekten, sondern hat vor allem auch eine eigene Fundraising Plattform entwickelt, die ein sogenanntes Dynamic Token Offering Framework vorstellt. Hierdurch können neue Blockchain-Projekte ähnlich wie bei einem ICO (Initial Coin Offering) Investoren gewinnen, gleichzeitig können durch ein intelligentes Allokationssystem Wertverluste reduziert werden. Der überaus beeindruckende Trackrecord von DAO Maker, basiert auf der Begleitung von Projekten wie etwa Elrond, 2Key und LTO Networks sowie Orion und NEM, die haben in der Vergangenheit enorme Wertsteigerungen verzeichnen konnten.

Moritz Schildt, Aufsichtsratsvorsitzender der coinIX GmbH & Co KGaA erklärt: "Die Kapital-aufnahme durch Emission von Token wird sich zu einer wichtigen Finanzierungsform innovativer Unternehmen entwickeln und hat deutliche Vorteile gegenüber dem klassischen Venture Capital. Eine Plattform wie DAO Maker, die eine einfache Abwicklung ermöglicht, dabei Qualitätsstandards setzt und eine Community von Investoren aufbaut, ist für uns sehr vielversprechend."

Christoph Zaknun, Gründer des DAO MAKER Projekts ergänzt: "Wir haben mit DAO Maker eine Plattform entwickelt, die aus Inhabern von Token aktiv mitwirkende Teilnehmer bei der Verwaltung und Steuerung eines dezentralen Projektes machen, sie also gewissermaßen zu "DAO-MAKERn" werden lassen. Wir freuen uns sehr, unsere Plattform weiterzuentwickeln und dadurch die Realisierung von Projekten zu ermöglichen, die die Zukunft verändern werden. Mit coinIX haben wir nicht nur einen Investor sondern einen strategischen Partner gewonnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team."

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 in Hamburg als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 20 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 6 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.

